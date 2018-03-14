Олимпийский чемпион в парном разряде теннисист Флэк скончался на 55-м году жизни

ТАСС, 14 марта. Олимпийский чемпион по теннису в парном разряде американец Кен Флэк скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Флэк заболел бронхитом неделю назад, через несколько дней заболевание развилось в пневмонию, осложнением которой стал сепсис.

"Мне больно говорить о том, что наш большой друг Кен Флэк скончался прошлой ночью в окружении своей семьи. К сожалению, врачи не смогли обнаружить сепсис достаточно быстро, прежде чем он поразил все его органы. Я знаю, что Кен сражался до конца и теперь он на небесах", - написала на своей странице в Facebook Карлинг Бассет, супруга американского теннисиста Роберто Сегусо.

Вместе с Робертом Сегусо Флэк дважды побеждал в парном разряде Уимблдонского турнира (в 1987 и 1988 годах), а также стал олимпийским чемпионом на Играх-1988 в Сеуле. В паре с Риком Личем он победил на Открытом чемпионате США в 1993 году.