"Зенит" поборется с "Лейпцигом" за выход в четвертьфинал Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" в четверг в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле примет немецкий "Лейпциг". Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург".

В первом матче 1/8 финала турнира в Германии немецкий клуб одержал победу со счетом 2:1. В составе "Лейпцига" голы забили полузащитник Брума и нападающий Тимо Вернер, для которого это был уже шестой гол в текущей еврокубковой кампании, а в последних трех гостевых играх форвард отличался пять раз. У "Зенита" единственный мяч на счету защитника Доменико Кришито.

Чтобы пройти в четвертьфинал турнира, "Зениту" нужно побеждать "Лейпциг" со счетом 1:0 или с любым счетом при разнице в два гола и больше. "Лейпцигу" для выхода в 1/4 финала Лиги Европы достаточно сыграть вничью или даже проиграть с разницей в один гол, забив при этом минимум два мяча. Если основное время встречи завершится со счетом 2:1 в пользу хозяев, команды сыграют дополнительные 30 минут. Если во время них команды не забьют голов, то победитель двухматчевого противостояния определится в серии послематчевых пенальти.

Статистика домашних матчей находится на стороне "Зенита": петербургский клуб не проиграл на своем поле ни одного матча в основной сетке Лиги Европы, добившись в 18 поединках 17 побед. Всего в 14 последних домашних еврокубковых матчах петербуржцы отпраздновали 12 побед при двух поражениях. Также "Зенит" 16 раз начинал двухматчевые еврокубковые противостояния с поражений в гостях и лишь в шести случаях пробивался дальше. В последний раз это было в предыдущей стадии текущего розыгрыша турнира с шотландским "Селтиком".

"Лейпциг", впервые участвующий в еврокубках, в текущей кампании уступил в двух первых гостевых матчах (0:2 от турецкого "Бешикташа" и 1:3 от португальского "Порту"), но в двух последних выиграл "Монако" (4:1) и итальянский "Наполи" (3:1).

Лунев может сыграть, Кузяев - под вопросом

В последнем матче чемпионата России против "Ростова" в составе "Зенита" три футболиста получили травмы - вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана и полузащитник Далер Кузяев. Самое тяжелое повреждение у аргентинца, который разорвал крестообразную связку колена и выбыл примерно на полгода. По словам главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, Лунев может сыграть против "Лейпцига", а вопрос по участию в игре Кузяева еще открыт - решение будет принято в четверг. При этом в распоряжение тренера возвращается полузащитник Леандро Паредес, отбывший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

От самой игры Манчини ожидает открытости и интересной встречи. "Будет очень сложный матч - как минимум такой же по накалу, как игра с "Селтиком". Всегда непросто, когда проигрываешь в первой игре и тебе нужно побеждать во второй. Мы - команда, которая стремится выигрывать всегда, и победа - самое главное вне зависимости от турнира", - заявил он.

"Лейпцигу" в матче с "Зенитом" не помогут два игрока - Кевин Кампль и Дайо Упамекано. Главный тренер немецкой команды Ральф Хазенхюттль рассказал, что первый футболист не прилетел в Санкт-Петербург из-за травмы, а второй - из-за плохого самочувствия. "Нам удалось приехать сюда в составе из 19-20 игроков", - отметил он.

По его словам, "Зенит" хорошо играет на своем поле, но его подопечные не будут садиться в оборону, а попробуют забить первыми. "Приложим все усилия, чтобы эта важная страница в истории нашего клуба была успешной. В "Зените" достаточно сильных игроков оборонительного плана, на месте Мамманы может сыграть Бранислав Иванович. У соперника были проблемы в последнем матче российского чемпионата, но с нами будет совсем другой состав и совсем другая игра", - заявил Хазенхюттль.

Встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в четверг. Начало - в 21:00 мск.