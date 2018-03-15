Шипулин стартует на этапе Кубке мира по биатлону в норвежской столице

ТАСС, 15 марта. Этап Кубка мира по биатлону стартует в четверг в Осло. В пригороде норвежской столице Холменколлене пройдут соревнования в спринте, гонки преследования, а также заключительные в сезоне мужская и женская эстафеты.

Традиционный мартовский этап в Норвегии в нынешнем сезоне является предпоследним - завершится биатлонный сезон через неделю в Тюмени. Хотя основные соревнования сезона прошли в феврале на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, именно в заключительных гонках определятся победители кубкового турнира. Лидер в мужском зачете француз Мартен Фуркад опережает норвежца Йоханнеса Бё всего на 45 очков, тогда как у женщин финка Кайса Мякяряйнен идет в 53 очках впереди Анастасии Кузьминой из Словакии. С большой долей вероятности, судьба хрустальных глобусов в Норвегии решена не будет.

В четверг на трассе в Холменколлене состоятся спринтерские гонки - в 14:00 мск у женщин на 7,5 км, в 16:45 - у мужчин на 10 км. 17 марта норвежский этап продолжится женской эстафетой 4 по 6 км (14:30), а также мужской гонкой преследования на 12,5 км (17:15). В воскресенье состоятся женская гонка преследования на 10 км (14:00) и мужская эстафета 4 по 7,5 км (16:45).

Состав сборной России в Холменколлене определился сразу после завершения предыдущего этапа - в финском Контиолахти. В команду вошли Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев, у женщин - Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко. Из-за болезни вновь не вошла в состав сборной участница Олимпийских игр Татьяна Акимова.

Контиолахти подарил надежду

Финский этап стал самым удачным для российского биатлона в нынешнем сезоне - Антон Шипулин одержал первую победу в личных гонках, став первым в спринте, а в масс-старте он занял третье место. До Олимпиады в личных стартах сезона побеждали лишь Фуркад (шесть раз), Йоханнес Бё (восемь раз) и его брат Тарьей Бё (однажды). Шипулин с 568 очками вышел на третье место в мужском зачете Кубка мира, однако его отставание от Фуркада (888 очков) и Йоханнеса Бё (845) очень велико.

В женском биатлоне на счету россиянок попаданий в призы в нынешнем сезоне нет, хотя в Контиолахти в масс-старте победила немка Ванесса Хинц, ранее в личных кубковых гонках не выигрывавшая. При этом на итоговый успех в общем зачете, помимо Мякяряйнен (666 очков) и Кузьминой (613) вправе претендовать также итальянка Доротея Вирер (568 очков) и немка Лаура Дальмайер (566), которая стала первой в прошлом сезоне. Лучшей среди россиянок остается Юрлова, с 377 очками занимающая 15-е место. В Осло и Тюмени пройдут еще пять личных гонок.

Холменколлен - северо-западный пригород норвежской столицы, зимний курорт здесь стал популярным еще в XIX веке, когда был открыт и знаменитый трамплин для прыжков на лыжах. Это место столь популярно в Норвегии, что для членов королевской семьи в Холменколлене в начале прошлого века даже была построена специальная резиденция - на время их проживания в рождественские праздники и различные спортивные мероприятия, в том числе и знаменитый Лыжный фестиваль.

Здесь прошли шесть чемпионатов мира по биатлону, последний - в 2016 году, где четыре золотые медали завоевал Мартен Фуркад, а российская команда осталась без наград. В прошлом сезоне этап в Холменколлене в середине марта завершал биатлонный сезон, у мужчин в спринте победил Йоханнес Бё, в пасьюте - Шипулин (в спринте он остался третьим), в масс-старте - Фуркад. У женщин в спринте и гонке преследования не оказалось равных Мари Лаукканен из Финляндии, тогда как в масс-старте первой стала норвежка Тириль Экхофф.