"Химки" сыграют с "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 15 марта. "Химки" сыграют в четверг в гостях с израильским клубом "Маккаби" из Тель-Авива в матче 26-го тура баскетбольной Евролиги. Поражение осложнит задачу подмосковного клуба пробиться в первую четверку и может поставить под сомнение участие "Химок" в четвертьфинале.

За пять туров до финиша регулярного чемпионата Евролиги "Химки" занимают седьмое место, одержав 14 побед, у "Маккаби" - на одну победу меньше и восьмая строчка. При этом занимающий четвертое место "Реал" одержал 16 побед, хотя мадридский клуб свой матч тура уже провел - во вторник в гостях против итальянского "Милана" (88:77). Встреча была перенесена на несколько дней из-за подготовки миланской арены "Медиоланум" к стартующему на следующей неделе чемпионату мира по фигурному катанию.

12 побед в Евролиге одержала испанская "Баскония" - пожалуй, единственный клуб, который может потеснить команды, сейчас входящие в первую восьмерку. Неделю назад "Маккаби" прервал серию из двух поражений, обыграв в гостях аутсайдера - турецкий "Анадолу Эфес", однако предыдущий домашний матч 1 марта израильтяне проиграли ЦСКА - 73:93.

"Маккаби" 51 раз выигрывал чемпионат Израиля и шесть раз - Кубок европейских чемпионов. Однако последние титулы команды из Тель-Авива датированы 2014 годом, когда под руководством Дэвида Блатта "Маккаби" выиграл как чемпионат, так и Евролигу.

В двух предыдущих сезонах "Маккаби" не смог выйти в четвертьфинал Евролиги, и в команде произошли серьезные изменения. Состав был обновлен почти полностью, а на пост главного тренера приглашен хорват Невен Спахия, который выигрывал чемпионаты пяти европейских стран, в том числе и израильский с "Маккаби" в 2007 году. Последние годы Спахия работал в Национальной баскетбольной ассоциации в тренерском штабе Майка Буденхольцера в "Атланте".

Три поражения "Химок"

"Химки" неделю назад потерпели неожиданное домашнее поражение от "Милана" (77:86), когда подмосковную команду едва ли не в одиночку обыграл Эндрю Гаудлок. Ранее "Химки" уступили еще и "Басконии". В составе "Маккаби" столь ярких баскетболистов нет, однако командная игра поставлена лучше. "Химки" проиграли и последний матч Единой лиги ВТБ - в воскресенье в гостях "Астане" (79:84), занимая в этом турнире лишь шестое место.

Матч пройдет на арене "Менора-Мивтахим" в Тель-Авиве, начало - 22:05 мск.

ЦСКА свой матч 26-го тура проведет в пятницу - в гостях против турецкого "Фенербахче".