УНИКС проиграл "Баварии" и не смог выйти в полуфинал баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 15 марта. Казанский баскетбольный клуб УНИКС проиграл немецкой "Баварии" со счетом 81:91 во третьем матче четвертьфинальной серии Еврокубка. Встреча прошла в Мюнхене.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Баварии" Реджи Реддинг, в его активе 23 очка. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Трент Локетт - 16.

Счет в серии до двух побед стал 2-1 в пользу "Баварии", которая в полуфинале встретится с турецкой "Дарюшшафакой".

Еврокубок считается вторым по значимости клубным баскетбольным турниром Европы.