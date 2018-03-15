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УНИКС проиграл "Баварии" и не смог выйти в полуфинал баскетбольного Еврокубка

Спорт
15 марта, 1:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Немецкий клуб выиграл серию со счетом 2-1

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ТАСС, 15 марта. Казанский баскетбольный клуб УНИКС проиграл немецкой "Баварии" со счетом 81:91 во третьем матче четвертьфинальной серии Еврокубка. Встреча прошла в Мюнхене.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Баварии" Реджи Реддинг, в его активе 23 очка. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Трент Локетт - 16.

Счет в серии до двух побед стал 2-1 в пользу "Баварии", которая в полуфинале встретится с турецкой "Дарюшшафакой".

Еврокубок считается вторым по значимости клубным баскетбольным турниром Европы.

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