"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 15 марта. Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над английским "Челси" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Лионель Месси (3-я, 63-я минуты) и Усман Дембеле (20).

Второй гол Месси в матче стал для него 100-м в Лиге чемпионов. Он стал вторым в истории турнира, достигшим данной отметки, после португальского форварда испанского "Реала" Криштиану Роналду, в активе которого 117 забитых мячей. Чтобы забить 100 голов, Месси потребовалось 123 игры, Роналду - 137.

Первый гол аргентинского нападающего в матче стал самым быстрым в его карьере. Месси отличился через 2 минуты 8 секунд после стартового свистка.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, "Барселона" стала последним участником четвертьфинала Лиги чемпионов. Ранее путевку в следующую стадию турнира оформили английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", итальянские "Ювентус" и "Рома", испанские "Реал" и "Севилья", немецкая "Бавария".

Четвертьфинальные пары определятся в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу.