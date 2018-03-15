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"Рейнджерс" победили "Питтсбург" в матче НХЛ, Бучневич сделал голевой пас

Спорт
15 марта, 5:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Александр Радулов не реализовал буллит в матче "Далласа" и "Торонто"

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ТАСС, 15 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме обыграли "Питтсбург" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Крис Крайдер (29-я минута), Йеспер Фаст (35), Мика Зибанежад (57, 63). У гостей отличились Брайан Раст (22), Райли Шиэн (23) и Карл Хагелин (56).

Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич записал на свой счет голевую передачу, набрав 40-е очко в сезоне. Нападающие Владислав Наместников ("Рейнджерс") и Евгений Малкин ("Питтсбург") результативными действиями не отметились, последний не реализовал буллит на последней минуте встречи. 22-летний российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 36 бросков в своем шестом матче в НХЛ в карьере.

В другой встрече "Торонто" дома по буллитам обыграл "Даллас" со счетом 6:5. Российский форвард гостей Александр Радулов за 18:19 на льду нанес три броска, а в послематчевой серии не сумел реализовать свою попытку.

В турнирной таблице Восточной конференции "Торонто" (89 очков) занимает третье место, "Питтсбург" (85) - пятое, "Рейнджерс" (71) - 11-е. "Даллас" (83) идет шестым на Западе.

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