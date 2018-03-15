Глава МПК Парсонс отверг идею проведения Паралимпиады до Олимпийских игр

ТАСС, 15 марта. Международный паралимпийский комитет (МПК) не планирует проводить Паралимпийские игры раньше Олимпиады. Об этом заявил глава МПК Эндрю Парсонс, слова которого приводит DPA.

"Существующая модель проведения Игр является оптимальной для нас, - сказал Парсонс. - Мы никогда не обсуждали проведение Паралимпиады до Олимпийских игр или одновременно с ними и не собираемся этого делать".

Средняя температура в Пхёнчхане во время проведения Паралимпийских игр составляет 10 градусов тепла. "На Олимпиаде были проблемы с ветром, - отметил Парсонс. - Один день шел снег, а на следующий - было тепло. Нам это не нравится, но это так".

Глава МПК отметил, что проведение Паралимпиады после Олимпийских игр имеет свои преимущества, приведя пример летних Игр в Рио-де-Жанейро. "На той Олимпиаде были проблемы с Олимпийской деревней, - сказал Парсонс. - А когда мы приехали, все было уже нормально".

Олимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 25 февраля. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.