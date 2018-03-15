Российские керлингисты победили швейцарцев в матче смешанного турнира на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты победили сборную Швейцарии со счетом 6:4 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

В турнирной таблице российские керлингисты делят пятое место со сборными Швейцарии и Великобритании. В заключительном матче предварительного этапа в четверг россияне сыграют с командой Швеции.

В смешанном турнире по керлингу на колясках выступают 12 команд, которые проводят предварительный однокруговой раунд. Четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал, финал пройдет 17 марта.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.