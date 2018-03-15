Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские керлингисты победили швейцарцев в матче смешанного турнира на Паралимпиаде

Спорт
15 марта, 6:08 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
Константин Курохтин, Дарья Щукина и Александр Шевченко (слева направо)

Константин Курохтин, Дарья Щукина и Александр Шевченко (слева направо)

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты победили сборную Швейцарии со счетом 6:4 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Смотрите также

Тренер: российские керлингисты победили швейцарцев на Паралимпиаде благодаря раскованности

Курохтин: российским керлингистам будет непросто обыграть шведов на Паралимпиаде

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

В турнирной таблице российские керлингисты делят пятое место со сборными Швейцарии и Великобритании. В заключительном матче предварительного этапа в четверг россияне сыграют с командой Швеции.

В смешанном турнире по керлингу на колясках выступают 12 команд, которые проводят предварительный однокруговой раунд. Четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал, финал пройдет 17 марта.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
2
Совбез ООН обсудил дело Скрипаля
3
Министр энергетики США ошеломлен фактом поставки в страну партии СПГ из России
4
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
5
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
6
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
7
США заблокировали российско-китайский проект заявления СБ ООН по КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама