"Нью-Джерси" разгромил "Вегас" в матче чемпионата НХЛ

ТАСС, 15 марта. "Нью-Джерси" обыграл "Вегас" со счетом 8:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вегаса" отличились Эрик Хаула (32-я и 60-я минуты) и Колин Миллер (39). За "Нью-Джерси" шайбы забросили Блэйк Коулман (7, 43), Нико Хишир (9), Трэвис Зэйджек (22), Стефан Нейсен (23), Михаэль Грабнер (48), Кайл Палмьери (51) и Тэйлор Холл (55). Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери пропустил четыре шайбы после 11 бросков и был заменен на Максима Лагаса, который отразил 13 бросков из 17.

"Нью-Джерси" занимает седьмое место в Восточной конференции с 80 очками. "Вегас" располагается на второй строчке в Западной конференции (95). В следующем матче "Нью- Джерси" в воскресенье сыграет на выезде с "Лос-Анджелесом", "Вегас" в субботу примет "Миннесоту".

В других матчах "Анахайм" обыграл "Ванкувер" (3:0), "Сан-Хосе" в овертайме выиграл у "Эдмонтона" (4:3).