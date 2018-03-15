Ледовую арену для бенди и конькобежцев построят в Иркутске к 2020 году за 6,3 млрд рублей

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом стоимостью 6,3 млрд рублей построят в Иркутске к 2020 году для проведения чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин на встрече с губернатором Сергеем Левченко пообещал, что федеральный центр поможет региону со строительством ледовой арены для подготовки к ЧМ по хоккею с мячом. Губернатор рассказал тогда о высокой посещаемости матчей и регулярном достижении местной командой ("Байкал-Энергия") призовых мест, несмотря на неблагоприятные погодные условия с 30-40-градусными морозами.

"Предварительная стоимость строительства центра составляет 6,3 млрд рублей. Его планируется возвести в Академгородке [Иркутска], неподалеку от Ледового дворца (на левом берегу Ангары - прим. ТАСС)", - сказали в пресс- службе.

Согласно проекту, центр будет включать в себя ледовую арену, конькобежные дорожки и трибуны для зрителей вместимостью около 6000 мест. Для полноценной подготовки спортсменов предусмотрены два тренажерных зала, спортивный зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал, конференц-зал, гостиница со SPA-центром и ряд других помещений. Ледовая арена будет трансформироваться в многофункциональную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол, теннис, катания на роликовых коньках.

Точные сроки строительства спортивного объекта в министерстве пока не уточнили, отметив, что они будут определены после прохождения различных экспертиз.

Ранее планировалось, что Иркутск примет чемпионат мира по хоккею с мячом в 2019 году, однако в связи с задержкой введения в строй крытой ледовой арены в прошлом году было принято решение о переносе первенства в шведский Венерсборг. Как заявил ТАСС в августе 2017 года президент Международной федерации хоккея с мячом и глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник, Иркутск сможет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, если будут даны гарантии строительства арены.