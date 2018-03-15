Российский боксер Никитин уверен, что его победа над Конланом на ОИ-2016 была честной

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Владимир Никитин не сомневается в том, что его победа в четвертьфинальном поединке Олимпийских игр 2016 года над ирландцем Майклом Конланом была правомерной. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее ирландская газета The Irish Times со ссылкой на менеджера Джо Хеннигана сообщила о коррупционной составляющей в распределении медалей на боксерском турнире на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В статье отмечается, что данная ситуация коснулась и четвертьфинального поединка в весовой категории до 56 кг Никитин - Конлан, победу в котором одержал российский боксер со счетом 3:0.

"Больше половины [людей] галдят, не посмотрев бой или не разбираясь в боксе, - сказал Никитин. - Я побеждал его [Конлана] на чемпионате мира в 2013 году, обошел его в рейтинге Всемирной серии бокса, где я был первым, а он - вторым. Он стал чемпионом мира и Европы только потому, что я из-за травмы не боксировал не этих турнирах. Я пересматривал тот бой сто раз, это был близкий поединок, но в точности и жесткости я был сильнее".

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Никитин стал бронзовым призером.