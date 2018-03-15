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Клуб НХЛ "Сан-Хосе" подписал контракт с российским нападающим Летуновым

Спорт
15 марта, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В нынешнем сезоне в студенческой хоккейной лиге Северной Америки форвард забросил 12 шайб и сделал 16 результативных передач в 36 матчах за университет Коннектикута

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ТАСС, 15 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" подписал контракт новичка с российским нападающим Максимом Летуновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне в студенческой хоккейной лиге Северной Америки (NCAA) 22-летний нападающий забросил 12 шайб и сделал 16 результативных передач в 36 матчах за университет Коннектикута, став лидером команды по результативности. Всего в 105 матчах в NCAA Летунов забросил 35 шайб и сделал 60 результативных передач. До перехода в студенческую лигу Летунов в течение двух сезонов выступал в юниорской хоккейной лиги США (USHL) за "Янгстаун Фантомс", забросив 44 шайбы и сделав 63 передачи в 118 матчах.

Летунов был выбран "Сент-Луисом" под общим 55-м номером на драфте НХЛ 2014 года. В марте 2015 года права на хоккеиста приобрела "Аризона", в июне 2016 года - "Сан- Хосе".

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