Клуб НХЛ "Сан-Хосе" подписал контракт с российским нападающим Летуновым

ТАСС, 15 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" подписал контракт новичка с российским нападающим Максимом Летуновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне в студенческой хоккейной лиге Северной Америки (NCAA) 22-летний нападающий забросил 12 шайб и сделал 16 результативных передач в 36 матчах за университет Коннектикута, став лидером команды по результативности. Всего в 105 матчах в NCAA Летунов забросил 35 шайб и сделал 60 результативных передач. До перехода в студенческую лигу Летунов в течение двух сезонов выступал в юниорской хоккейной лиги США (USHL) за "Янгстаун Фантомс", забросив 44 шайбы и сделав 63 передачи в 118 матчах.

Летунов был выбран "Сент-Луисом" под общим 55-м номером на драфте НХЛ 2014 года. В марте 2015 года права на хоккеиста приобрела "Аризона", в июне 2016 года - "Сан- Хосе".