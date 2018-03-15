ФК "Динамо" и владелец "ВТБ Арены" провели переговоры по вопросу игры команды на стадионе

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Представители московского футбольного клуба "Динамо" и управляющей компании "Динамо" провели несколько раундов переговоров по вопросам выступления команды на строящемся стадионе в Петровском парке. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе "ВТБ Арены парк".

Открытие футбольного стадиона "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" планируется к июню. Комплекс включает в себя футбольный и хоккейный стадионы под одной крышей. Ранее портал "Спорт 24" сообщил, что владеющая ареной УК "Динамо" выставила цену в 6 млн рублей за аренду стадиона на один матч, а клуб готов заплатить максимум 4 млн рублей.

"Рабочая группа из представителей УК "Динамо" и ФК "Динамо" (Москва) провела несколько раундов конструктивных переговоров. Причем позиции сторон практически по всем вопросам - и по рекламе, и по билетам, и по использованию возрожденного стадиона - сблизились после того как в обсуждение активно включился Алексей Смертин (исполнительный директор, и. о. генерального директора "Динамо" - прим. ТАСС). При обсуждении использования стадиона называлась сумма, сопоставимая с величиной аренды, к примеру, стадиона ЦСКА", - рассказали в пресс-службе.

Футболисты "Динамо" домашние матчи нынешнего сезона проводят на "Арене-Химки".