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Российские керлингисты не смогли выйти в плей-офф смешанного турнира на Паралимпиаде

Спорт
15 марта, 10:49 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, марта. /ТАСС

В матче заключительного тура группового этапа россияне проиграли шведам со счетом 3:7

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Константин Курохтин, Дарья Щукина и Александр Шевченко (слева направо)

Константин Курохтин, Дарья Щукина и Александр Шевченко (слева направо)

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты проиграли шведам со счетом 3:7 в заключительном матче группового этапа и не смогли выйти в плей-офф соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступали Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

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В турнирной таблице российские керлингисты занимают седьмое место.

В смешанном турнире по керлингу на колясках выступают 12 команд, которые проводят предварительный однокруговой раунд. Четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал, финал пройдет 17 марта.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

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