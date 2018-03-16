Как будет работать система видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

"Тема VAR активно обсуждалась с момента принятия решения о начале тестирования. Мы проанализировали эффективность системы, которую тестировали более 20 национальных ассоциаций. В итоге мы пришли к выводу, что система поможет арбитрам и станет благом для футбола. Изначально я был категорически против этой системы, но в процессе тестирования изменил свою точку зрения", — как оказалось, Джанни Инфантино не всегда был сторонником VAR.

"Мое мнение — любое нововведение улучшает футбол, если оно понятно. Мы с этим уже сталкивались в матче с мексиканцами [на Кубке конфедераций], когда гол был отменен правильно, но в то же время судьи не поставили явный пенальти. Поэтому не знаешь, что хорошо, а что плохо", — таково неоднозначное мнение главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Я не против этой системы, но мы должны объяснить всем, как эта система работает, в первую очередь болельщикам. И отличная возможность тому предоставится на чемпионате мира в России. VAR может стать хорошим проектом, но не надо спешить", — заявил президент УЕФА Александер Чеферин, объясняя, почему VAR не будет использоваться в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Цена ошибки в самой дорогой лиге мира несопоставимо выше затрат на VAR, так что смысл в том, чтобы ввести эту систему, действительно есть", — заявил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн. После того как о намерении использовать систему заявили в Испании, английский чемпионат остался единственным из числа топ-5 в Европе, не принявшим VAR.