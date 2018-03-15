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Украинские атлеты с радостью приезжали бы на турниры в РФ, считает шорт-трекист Григорьев

Спорт
15 марта, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории РФ

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Владимир Григорьев

Владимир Григорьев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Украинские спортсмены с удовольствием выступали бы на международных соревнованиях на территории России, если бы им предоставили такую возможность. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по шорт-треку Владимир Григорьев.

В среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. В тексте документа говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

"Каждый выбирает для себя сам. Государство свою позицию определило, что оно против России. Страна сказала, что спортсмены не будут выступать, а причем тут спортсмены? Они, я думаю, с удовольствием выступали бы", - сказал Григорьев.

Григорьев родился на Украине и выступал за украинскую команду на Олимпиадах 2002 и 2006 годов. За сборную России он начал выступать с 2007 года. "Я новости не смотрю, не общаюсь со своими знакомыми на Украине ни по каким таким темам, потому что ссоры никому не нужны", - подчеркнул он.

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