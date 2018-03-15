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Драчев призвал в кратчайшие сроки провести выборы президента Союза биатлонистов России

Спорт
15 марта, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Согласно закону, каждая из общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта должна провести отчетно-выборную конференцию в течение полугода после окончания Игр

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Федерации биатлона Ленинградской области Владимир Драчев выступил с открытым обращением в адрес правления Союза биатлонистов России (СБР) с требованием в кратчайшие сроки провести отчетно- выборную конференцию организации. Письмо с обращением оказалось в распоряжении ТАСС.

Согласно закону, каждая из общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта должна провести отчетно-выборную конференцию в течение полугода после окончания Игр. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане завершилась 25 февраля. Драчев, четыре раза побеждавший на чемпионах мира, ранее заявлял о намерении побороться за пост президента СБР, который последние четыре года занимает Александр Кравцов.

"Промедление и затягивание времени с проведением конференции может усугубить положение дел, складывающееся в российском биатлоне, допустить развитие тенденций по распространению негативных настроений, заволокитить решение остро назревших вопросов, связанных с развитием биатлона на местах в регионах, подготовки планов тренировочных процессов, материально-техническому обеспечению и др." - отмечается в письме.

"Отсутствие систематических успехов на крупных международных соревнованиях: чемпионатах мира, Олимпийских играх, по факту, прикрывается отдельными победами на соревнованиях уровнями ниже, и достигнутыми на основе, исключительно, патриотических и морально-волевых качеств наших спортсменов, и не благодаря, а вопреки обстоятельствам", - подчеркивается в сообщении.

Драчев считает, что своевременное и оперативное принятие решений, направленных на исправление ситуации, позволит изменить настоящее положение дел.

Нынешний сезон является одним из самых неудачных в истории российского биатлона, в личных гонках на этапах Кубка мира только Антону Шипулину удавалось попасть на призовые места, единственную победу он одержал 8 марта в финском Контиолахти.

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