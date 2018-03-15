Российские прыгуны в воду завоевали два серебра в первый день этапа Мировой серии в Японии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала две серебряные медали в первый день этапа Мировой серии по прыжкам в воду, который стартовал в японском городе Фудзи.

Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Они набрали 412,71 балла за шесть прыжков. Победу одержали китайцы Се Сыи и Цао Юань, в активе которых 433,02 балла. Японцы Со Сакаи и Кен Терочи стали третьими (319,29).

Виктор Минибаев и Александр Бондарь заняли второе место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки, набрав 418,02 балла. Китайцы Ян Хао и Чэнь Айсэнь стали первыми (449,91), украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов - третьими (410,46).

Кристина Ильиных и Надежда Бажина заняли четвертое место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Китаянки Чан Яни и Ши Тинмао одержали победу (319,80). Второе место заняли австралийки Джорджия Шихан и Эстер Цинь (294,60), третье - канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (287,43).

В синхронных прыжках с десятиметровой вышки средин женщин россиянки не принимали участия. Победили китаянки Чжан Цзяци и Чжан Миньцзе (335,70), вторыми стали Ким Кук Хян и Ким Ми Рэ из КНДР (311,58). Третье место заняли Панделела Памг и Чон Юн Хон из Малайзии (310,32).

Этап Мировой серии в Фудзи завершится 17 марта.