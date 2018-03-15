Более 20 тысяч зрителей ожидается на матче Лиги Европы "Локомотив" - "Атлетико"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 20 тысяч билетов было продано на матч футбольной Лиги Европы между российским "Локомотивом" и испанским "Атлетико". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

Ответная встреча 1/8 финала турнира пройдет в четверг на "РЖД-Арене", которая вмещает около 27 тысяч зрителей.

"На матче ожидается более 20 тысяч зрителей", - сказали в пресс-службе.

"Атлетико" на игре с "Локомотивом" будут поддерживать 12 болельщиков в гостевом секторе и 100 - в секторе VIP. "С уровнем безопасности все в порядке как для них, так и для команды. Никаких проблем нет", - заявили ТАСС в пресс- службе испанского клуба.

Первый матч 8 марта в Мадриде завершился победой "Атлетико" со счетом 3:0.