Легкоатлетка Ребрик назвала запрет украинским атлетам выступать в РФ политической возней

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Запрет украинским спортсменам выступать в соревнованиях на территории России является политической возней. Такое мнение ТАСС высказала чемпионка Европы 2012 года в метании копья Вера Ребрик, родившаяся и выросшая в Крыму.

В среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. В тексте документа говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

"Спортсменам Крыма еще четыре года назад сразу после референдума было запрещено выступать на территории России, - заметила Ребрик, получившая российское гражданство в 2014 году. - Для того, чтобы вновь иметь право соревноваться мне пришлось пройти карантин, из-за которого я не могла выступать больше года. Теперь, получается, такой запрет наложен на украинских спортсменов".

"Ничего кроме грусти решение руководства украинского спорта не вызывает, - заметила спортсменка. - Сами спортсмены не заслуживают к себе такого несправедливого отношения, когда кто-то сверху ограничивает их права. Нет никакой разницы, где выступать: в России или за границей. Это обыкновенная политическая возня, жертвой которой становятся спортсмены, спорт должен оставаться вне политики".

Крымчанка Ребрик - чемпионка Европы 2012 года в составе сборной Украины. Вопрос о ее переходе в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций.