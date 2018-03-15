Тренер: Летунов имеет хорошие игровые данные и способен закрепиться в НХЛ

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулёв/. Российский хоккеист Максим Летунов, подписавший контракт новичка с клубом "Сан-Хосе", имеет хорошие перспективы и способен закрепиться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал хоккейный тренер Павел Баулин, работавший с Летуновым в команде ЦСКА 1996 года рождения.

"Я думаю, если ему будут доверять, то он способен закрепиться в команде - все будет зависеть от доверия тренера. Не могу сказать, что следил за развитием его карьеры, потому что он как бы выпал из виду, уехал в США, играл не в юниорских лигах Канады, а в студенческих турнирах Америки, которые не так у нас в почете, и их никто не освещает. Но, конечно, я в курсе, что его выбирали на драфте. Думаю, что сейчас он как раз окреп физически, у него хорошие гены, а с головой у Максима было всегда в порядке", - сказал Баулин.

Летунов был задрафтован "Сент-Луисом" под общим 52-м номером в 2014 году. В марте 2015 года права на хоккеиста приобрела "Аризона", в июне 2016 года они перешли к "Сан- Хосе".

"Думаю, что вряд ли сходу он зайдет в НХЛ, наверняка придется пробиваться через АХЛ (Американская хоккейная лига). Но эти турниры хорошо освещаются, будет интересно понаблюдать за ним, за тем, обратят ли наши специалисты на него внимание. Он играл в первых двух звеньях в ЦСКА, всегда считался перспективным, а я на него рассчитывал в будущем. Но Максим или даже в большей степени родители приняли решение уехать", - добавил специалист.

У Летунова своеобразная манера игры, отметил тренер. "Он всегда мог как отдать передачу, так и решить момент в матче: бывают где-то игроки, которые вроде неплохо играют, но не решают момент в свою пользу, всегда ищут того, кто решит ситуацию за них. Летунов же мог сыграть и на раздаче, и взять ответственность на себя, забивал много голов в самые важные моменты для команды. У него равная статистика по голам и передачам, это было всегда", - заключил Баулин.

Летунов уехал в США ради учебы

Директор СДЮШОР "Русь", где занимался хоккеист, Николай Куликов сообщил ТАСС, что Летунов уехал в Северную Америку ради образования.

"Мальчишка интересный, целеустремленный, скромный. Сказать, что он был какой-то звездой в своем возрасте - нельзя, это нормальный, добросовестный парень, который, как я считаю, только за счет работы, желания сумел добиться подписания контракта, - сказал директор школы. - В ЦСКА он оказался ненужным, вернулся к нам и после выпуска уехал. У него и у мамы было желание уехать в Америку, сделать упор на учебу, а хоккей - как пойдет".

В нынешнем сезоне Летунов выступал в студенческой хоккейной лиге Северной Америки (NCAA), где он забросил 12 шайб и сделал 16 результативных передач в 36 матчах за университет Коннектикута, став лидером команды по результативности. Всего в 105 матчах в NCAA 22-летний нападающий забросил 35 шайб и сделал 60 результативных передач. До перехода в студенческую лигу Летунов в течение двух сезонов выступал в юниорской хоккейной лиге США за "Янгстаун Фантомс", забросив 44 шайбы и сделав 63 передачи в 118 матчах.