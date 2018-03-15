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Призер ОИ по спортивной гимнастике Пасека пропустит сезон-2018

Спорт
15 марта, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В середине декабря спортсменка перенесла в Германии операцию на спине

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Мария Пасека

Мария Пасека

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека пропустит нынешний сезон. Об этом она рассказала ТАСС.

В середине декабря спортсменка перенесла в Германии операцию на спине. В прошлом году Пасека выиграла единственное для сборной России золото на чемпионате мира в Монреале, став лучшей в опорном прыжке.

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"После операции спина намного лучше, слава богу. Три недели назад я ездила в ФМБА (Федеральное медико- биологическое агентство - прим. ТАСС), где проходила восстановление, легкие процедуры, - сказала Пасека. - Весь 2018 год я пропускаю, потому что мне еще рано прыгать. Мы перестраховываемся и начинаем позже, чем это планировалось".

"Сейчас потихоньку я начинаю тренировки - езжу в восстановительный центр ФМБА делать упражнения для начальной гимнастики. Мне пока тяжеловато. В мае поедем на сбор в Мальорку, где я будут бегать по пляжу, ходить в зал", - добавила она.

Пасека стала серебряным призером Игр-2016 в командных соревнованиях и в опорном прыжке. Олимпийскую бронзу в этом виде программы она выиграла в 2012 году. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), двукратной чемпионкой Европы (2010, 2015).

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