Призер ОИ по спортивной гимнастике Пасека пропустит сезон-2018

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека пропустит нынешний сезон. Об этом она рассказала ТАСС.

В середине декабря спортсменка перенесла в Германии операцию на спине. В прошлом году Пасека выиграла единственное для сборной России золото на чемпионате мира в Монреале, став лучшей в опорном прыжке.

"После операции спина намного лучше, слава богу. Три недели назад я ездила в ФМБА (Федеральное медико- биологическое агентство - прим. ТАСС), где проходила восстановление, легкие процедуры, - сказала Пасека. - Весь 2018 год я пропускаю, потому что мне еще рано прыгать. Мы перестраховываемся и начинаем позже, чем это планировалось".

"Сейчас потихоньку я начинаю тренировки - езжу в восстановительный центр ФМБА делать упражнения для начальной гимнастики. Мне пока тяжеловато. В мае поедем на сбор в Мальорку, где я будут бегать по пляжу, ходить в зал", - добавила она.

Пасека стала серебряным призером Игр-2016 в командных соревнованиях и в опорном прыжке. Олимпийскую бронзу в этом виде программы она выиграла в 2012 году. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), двукратной чемпионкой Европы (2010, 2015).