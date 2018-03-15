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Словацкая биатлонистка Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Осло, Юрлова - седьмая

Спорт
15 марта, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева, третьей стала украинка Юлия Джима

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Анастасия Кузьмина

Анастасия Кузьмина

©  EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 15 марта. Анастасия Кузьмина из Словакии стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который стартовал в норвежском Осло. Дистанцию 7,5 км спортсменка преодолела за 21 минуту 31,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева (отставание 8,9 секунды; 0 промахов). Третьей стала украинка Юлия Джима (+29,2; 0). Лидер общего зачета Кубка мира финка Кайса Мякяряйнен заняла 40-е место (+1.57,7; 4) и заработала только одно очко. Кузьмина упрочила свое лидерство в зачете спринтерских гонок, набрав 294 очка.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала на седьмой позиции (+50,3; 0), Ульяна Кайшева заняла восьмое место (+55,4; 1), Дарья Виролайнен - 15-е (+1.13,8; 1). Для Кайшевой этот результат стал лучшим в карьере, показанным в личных гонках на этапах Кубка мира. Ранее ее лучшим результатом было 25-е место в спринтерской гонке на этапе в финском Контиолахти. Россиянки Светлана Миронова и Виктория Сливко не смогли отобраться в гонку преследования, Миронова стала 64-й (+2.37,1; 3), Сливко - 73-й (+2.52,4; 2).

Кузьмина захватила лидерство в общем зачете Кубка мира, опередив Мякяряйнен. На счету словацкой биатлонистки 673 очка, у Мякяряйнен - 667 очков. С пятого на третье место переместилась Домрачева, набравшая 581 очко. До конца сезона спортсменкам осталось выступить в четырех личных гонках.

Женская гонка преследования пройдет 18 марта. Этап Кубка мира в Осло завершится в этот же день.

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