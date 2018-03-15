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Бывшему игроку "Реала" Алонсо грозит до восьми лет тюрьмы за неуплату налогов в Испании

Спорт
15 марта, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС
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ТАСС, 15 марта. Бывший полузащитник испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" Хаби Алонсо может получить до восьми лет тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов в Испании. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой The Sun.

Издание отмечает, что правоохранительные органы Испании в ходе расследования обнаружили три налоговых нарушения со стороны Алонсо, в ходе которых он использовал подставную фирму для проведения налоговых махинаций. О том, когда Алонсо будут предъявлены обвинения, не сообщается.

Алонсо завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. В составе сборной Испании он стал двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира. Полузащитник выступал за испанские "Реал Сосьедад", "Эйбар", "Реал", английский "Ливерпуль и немецкую "Баварию", дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА, также становился чемпионом Испании, Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Испании, Германии.

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