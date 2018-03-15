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Сноубордист Уайлд, перенесший операцию на колене, возобновит выступления в ноябре

Спорт
15 марта, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Как рассказал спортсмен, больное колено беспокоило его на протяжении шести месяцев

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Вик Уайлд

Вик Уайлд

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд вернется к выступлениям после операции в ноябре. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В четверг Уайлд сообщил, что успешно перенес операцию на колене.

"У меня давние проблемы с коленом, после тщательного осмотра врачи обнаружили частичный разрыв надколенного сухожилия, - сказал Уайлд. - Колено болело на протяжении шести месяцев, но в один момент боль усилилась. Врачи говорят, что если правильно пройти лечение, я буду намного сильнее, когда вернусь. Сейчас мы сделали операцию, прогнозов по возвращению в спорт не могу дать".

"У нас заканчивается сезон, думаю, что несколько месяцев я отдохну и смогу вернуться к началу следующего сезона - в ноябре 2018 года", - добавил спортсмен.

На Играх в Пхёнчхане Уайлд не смог завоевать медали. После выступления спортсмен отметил, что планируют продолжить карьеру до следующих Олимпийских игр.

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