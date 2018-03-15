Терюшков: Московская область должна стать центром притяжения лучших спортсменов РФ

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Московская область в ближайшие пять лет должна стать центром притяжения лучших спортсменов со всей России. Об этом на расширенном заседании Коллегии Министерства физической культуры и спорта Московской области заявил глава ведомства Роман Терюшков.

В рамках заседания участники проанализировали последние пять лет работы ведомства и озвучили задачи, стоящие перед министерством.

"Московская область в ближайшие пять лет должна стать центром притяжения лучших спортсменов со всей Российской Федерации. Для этого мы создадим центры, которые будут привлекать спортсменов - это можно назвать стратегической задачи министерства. Сейчас мы занимаем третье место в федеральном рейтинге субъектов Российской Федерации по количеству спортсменов в сборных, их у нас 1800, а в 2013 году было 1200 - представительство уже увеличилось на треть", - сказал Терюшков.

Министр отметил, что необходимо восстановить и реформировать Олимпийский совет Московской области, сделать собрания совета ежемесячными, а первое провести в апреле. "На летних Играх в Бразилии было 15 медалей в копилке спортсменов из Московской области, в Южной Корее - всего четыре, и мы считаем это неудачей, у нас многое не получилось. Сейчас мы готовимся к Олимпиаде в Токио, в расширенном списке спортсменов - 283 атлета представляют Московскую область, планируем, что в итоге будет 78 спортсменов, которые завоюют 28 медалей. Для успеха и качественной подготовки к Играм мы потратим на различные мероприятия 269 миллионов рублей", - сказал он.

Терюшков заявил, что одним из приоритетных направлений в работе министерства является массовый спорт. Он отметил, что с 2013 года количество людей на объектах массового спорта увеличилось на 1,1 млн человек. "Мы ждем цифры в 2,8 млн человек в этом году, делаем для этого все возможное, в частности, проводим специальные мероприятия, количество которых по сравнению с 2013 годом увеличилось в два раза. Недавно мы провели "Лыжню России", на которую приехали 15 тыс. любителей лыжного спорта", - сказал министр.

"186 тысяч аргентинцев захотят увидеть Месси в Бронницах"

Отдельно Терюшков отметил подготовку Московской области к чемпионату мира по футболу, где область будет представлена 18 площадками. "Нас ждет большая нагрузка, только из Аргентины приедет 186 тыс. болельщиков, и все они захотят увидеть, как Лионель Месси тренируется в Бронницах. Мы ждем их всех", - заявил министр.

"Специально к мировому первенству мы создали региональный и муниципальные штабы, разрабатывается программа гостеприимства, чтобы показать Московскую область с наилучшей стороны", - добавил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.