Россиянин Немков оказался легче немца Бахмана перед боем в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россиянин Вадим Немков оказался легче немца Берна Бахмана на взвешивании перед поединком по боевому самбо, который пройдет 16 марта в Москве. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

В пятницу во дворце спорта "Лужники" состоится ежегодная международная матчевая встреча "Битва чемпионов - 10". В поединках по различным видам единоборств сойдутся сильнейшие бойцы Росси и лучшие единоборцы мира. В боевом самбо сразятся призер чемпионата мира, двукратный чемпион мира белгородец Вадим Немков и чемпион Европы Берн Бахман из Германии.

"Немков показал вес 105 кг, а Бахман - 106 кг", - сообщили журналистам в оргкомитете мероприятия.

"Соперника по завтрашнему поединку мне предложили уже достаточно давно. За это время я успел изучить его слабые и сильные стороны, поэтому думаю, что все будет нормально. В данном турнире важно показать не только уровень боевого самбо в России, но и уровень других школ единоборств. Каждый спортсмен - капитан своей команды, представитель своей школы единоборств и должен показать тот максимум, на который он способен", - сказал ТАСС Немков.

Борок против Кунса

Победителя в поединке по джиу-джитсу определят чемпион мира 2016 года Илья Борок (80,7 кг) и серебряный призер Всемирных игр, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы француз Перси Кунса (81,2 кг.).

"Думаю, что завтра будет крайне интересное событие. Я достаточно изучил соперника, но нельзя допускать даже мысли о том, что ты знаешь каждый шаг твоего соперника. Буду выходить только с целью победить", - сказал ТАСС Борок.

Победителя в поединке по кудо определят чемпион мира, победитель Кубка Азии Игорь Пермин (71,9 кг) и победитель Кубка мира по кудо Рауль Татараули из Грузии (78 кг).

В ушу-саньда сойдутся трехкратный чемпион Европы россиянин Расул Омаров (84,2 кг) и бронзовый призер чемпионата Китая Ван Хесун (81,1 кг). В тайском боксе силами померятся чемпион мира, победитель Кубка России Артем Пашпорин (70,7 кг.) и призер чемпионатов мира Магнус Андерссон из Швеции (70,7 кг.)

Главным событием вечера будет поединок по кикбоксингу, в рамках которого состоится титульный бой за звание чемпиона мира по версии WAKO-PRO между россиянином Игорем Дармешкиным (93,5 кг.) и чемпионом Бразилии Фелипе Мичелетти (94,2 кг.).

"Битва чемпионов" проводится с 2006 года. В 2007 году это мероприятие посетил президент Российской Федерации Владимир Путин.