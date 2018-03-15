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Сборная России по хоккею сыграет с командой Германии в рамках Евровызова

Спорт
15 марта, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Матчи будут сыграны 6 и 7 апреля на арене ледового дворца "Большой" в Сочи

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 15 марта. Сборная России проведет два матча против сборной Германии в рамках Евровызова в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Матчи будут сыграны 6 и 7 апреля на арене ледового дворца "Большой" в Сочи. 6 апреля игра пройдет в 19:30 мск, а 7 апреля - в 17:00.

Российские хоккеисты встречались с немцами в финале олимпийского хоккейного турнира на Играх 2018 года в Пхёнчхане. Россияне в овертайме одержали победу со счетом 4:3. Впервые с 1992 года россияне завоевали олимпийское золото.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. Его целью является подготовка большинства сборных команд к чемпионату мира, стартующему обычно в конце апреля - начале мая. Формат соревнования был утвержден на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в 2011 году. Согласно ему, команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу IIHF, проводят серию сдвоенных матчей с ведущими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.

В прошлом году олимпийская сборная России в рамках Евровызова провела по два матча против команд Швейцарии и Франции.

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