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Российские боксеры Курбанов и Маликов проведут бои 22 апреля в Екатеринбурге

Спорт
15 марта, 16:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Rcc Boxing Promotions Алексей Титов

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Магомед Курбанов

Магомед Курбанов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские боксеры Магомед Курбанов и Павел Маликов проведут поединки 22 апреля в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Rcc Boxing Promotions Алексей Титов.

"Курбанов и Маликов проведут бои 22 апреля в Екатеринбурге. Соперником Курбанова станет грузин Николоз Гвиниашвили, Маликова - индонезиец Дауд Йордан", - сказал Титов.

Курбанов, владеющий интернациональным титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, имеет в своем активе 13 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Маликова 13 побед (пять нокаутом) и ни одного поражения.

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