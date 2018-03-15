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Иванова назначена на пост главного тренера женской сборной России по хоккею на траве

Спорт
15 марта, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

За назначение Ивановой на пост главного тренера национальной команды проголосовало большинство членов исполкома ФХТР

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ТАСС, 15 марта. Светлана Иванова возглавила женскую сборную России по хоккею на траве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея на траве России (ФХТР).

За назначение Ивановой на пост главного тренера национальной команды проголосовало большинство членов исполкома ФХТР.

Иванова входила в тренерский штаб женской команды "Динамо-Электросталь", которая в 2017 году стала бронзовым призером чемпионата России. В качестве игрока она дважды занимала призовые места в Кубке европейских чемпионов, а также является бронзовым призером чемпионата Европы в Гибралтаре.

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