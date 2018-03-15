Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль

ТАСС, 15 марта. Российский хоккеист Илья Ковальчук продает за 7,1 млн рублей автомобиль BMW X5, который был подарен спортсмену за завоевание золотой медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом он сообщил на своей странице в Instargam.

В финале Олимпийских игр в Пхёнчхане команда олимпийских атлетов из России победила сборную Германии (4:3 ОТ). Российские хоккеисты впервые с 1992 года стали олимпийскими чемпионами. После Игр премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил победителям и призерам Олимпиады ключи от автомобилей.

"Отдам машину в хорошие руки. Цена - 7,1 млн рублей. Все деньги отправим на доброе дело", - написал Ковальчук. Ранее хоккеист сообщил, что продаст автомобиль, а вырученные средства направит на благотворительность.

Ранее решение продать автомобиль, подаренный за медали на Играх, приняли фигуристка Екатерина Боброва и фристайлист Илья Буров. Боброва также отмечала, что часть денег, вырученных от продажи, направит на благотворительность. Буров завоевал бронзу и получил в подарок BMW X4, который он продает за 4 млн рублей.

Отдам машину в хорошие руки.Цена 7.1м₽. Вручать будем вместе с Гариком @garikkharlamov ,Хачом)‍ @amiran495 , @timurbatrutdinov @t_killah ...Покупателя покажем в выпуске ДХ и на Камеди. Все деньги отправим на доброе дело!Машину можно посмотреть по адресу Варшавское шоссе, 138. Автосалон БМВ. Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) Мар 15, 2018 в 5:58 PDT