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Стоимость строительства дворца спорта в Калуге составит 4,4 млрд рублей

Спорт
15 марта, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что стоимость строительства дворца превысит 3 млрд рублей

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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Строительство дворца спорта в Калуге с ледовой ареной и бассейновым комплексом, который планируется ввести в эксплуатацию к 650-летию города в 2021 году, составит 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор Анатолий Артамонов в ходе итогового отчета за 2017 год на сессии регионального Заксобрания.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства дворца превысит 3 млрд рублей.

"Это будет многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной, двумя бассейнами, универсальным спортивным залом, интернатом для проживания спортсменов и одаренных детей из районов области. Стоимость строительства составляет 4,4 млрд рублей", - сказал губернатор.

По словам Артамонова, сейчас проводится тщательный конкурсный отбор строительной организации, так как немногим подрядчикам доводилось строить такие большие и сложные объекты. Дворец спорта будет построен на месте бывшего стадиона "Центральный". Строительство объекта начнется весной 2018 года.

В феврале 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2018 году субсидий в размере 3,27 млрд рублей регионам на строительство спортивных объектов, из которых 1 млрд получила Калужская область на строительство дворца спорта.

По данным пресс-службы областного правительства, спортивный дворец с ледовой ареной и трибунами на 3 тыс. мест, а также водным комплексом на 1,065 тыс. зрителей и 16-этажной гостиницей станет крупнейшим в Калужской области. Через весь комплекс дворца пройдет пешеходное пространство, которое может использоваться как зона отдыха для посетителей и зрителей, так и для проведения культурно- развлекательных мероприятий.

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