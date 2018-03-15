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Выборы президента Союза биатлонистов России планируется провести в мае

Спорт
15 марта, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Действующим главой СБР является Александр Кравцов, который возглавил организацию четыре года назад

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Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) намечены на май, точная дата проведения отчетно-выборной конференции должна быть утверждена 23 марта во время заседания правления организации. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

В четверг четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, который собирается участвовать в выборах главы СБР, выступил с открытым обращением в адрес правления организации с требованием в кратчайшие сроки провести отчетно-выборную конференцию.

"23 марта состоится заседание правления, на котором будет определена точная дата отчетно-выборной конференции. Согласно уставным документам и закону об общественных объединениях, конференция будет созвана до 20 мая", - сообщили в организации, заметив, что выборы нового главы организации планируется провести именно в этот месяц.

Действующим главой СБР является Александр Кравцов, который возглавил организацию четыре года назад.

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