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Норвежец Л'Абе-Лунд стал победителем спринта на этапе КМ по биатлону в Осло

Спорт
15 марта, 17:59 дата обновления: 15 марта, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё, третье - француз Мартен Фуркад

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Хенрик Л'Абе-Лунд

Хенрик Л'Абе-Лунд

© EPA/SERGEI CHIRIKOV

ТАСС, 15 марта. Норвежский биатлонист Хенрик Л'Абе-Лунд стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который стартовал в норвежском Осло. Дистанцию 10 км спортсмен преодолел за 26 минут 10,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё (отставание 6,1 секунды; 1 промах). Третьим стал француз Мартен Фуркад (+6,9; 0).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший седьмое место (+23,3; 0). Дмитрий Малышко стал 16-м (+52,3; 1), Антон Шипулин - 18-м (+56,5;0), Максим Цветков - 27-м (+1.11,8), Антон Бабиков - 52-м (+2.10,1; 2), Матвей Елисеев - 70-м (+2.27,2; 2)

Этап Кубка мира в Осло завершится 18 марта.

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