Кержаков заявил, что для него большая честь возглавить юношескую футбольную сборную России

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков горд стать старшим тренером юношеской сборной страны по футболу и не боится этого вызова, так как имеет богатый игровой опыт. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения). Контракт с 35-летним специалистом рассчитан до конца 2019 года.

"Вариант возглавить команду возник около двух месяцев назад, для меня это огромная честь - тренировать сборную России. После завершения карьеры я в "Зените" работал координатором юношеских команд, поэтому 2001 год для меня - не чужой возраст, я наблюдал практически за всеми футболистами этого года рождения, они хорошо мне знакомы, плюс я поступил в Высшую школу тренеров для получения лицензии категории А. С удовольствием и большой ответственностью подошел к данному предложению, я не боюсь нехватки опыта, ведь кто-то всегда с чего-то начинает. Я не переживаю, ведь я работал с огромным количеством тренеров, у меня будет квалифицированный помощник - Денис Бушуев, у которого огромный опыт работы в Германии, в структуре клуба "Мюнхен 1860", поэтому не боюсь этого вызова и горд, что мне доверили такой пост", - сказал Кержаков.

Кержаков сообщил, что недавно побывал на турнире в ОАЭ, наблюдал тренировочный процесс и матчи кандидатов в сборную и уже на следующей неделе составит график работы на сезон. "Нужно более четко просмотреть всех кандидатов, да, есть записи игр, я видел два матча, но хочу поездить и посмотреть еще. В конце апреля будет чемпионат России среди юношей 2001 года рождения, который я собираюсь посетить. Мне нужно познакомиться с тренерами, директорами академий, а дальше будет список кандидатов, и будем с этим работать", - заявил тренер.

По его словам, основная задача - выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, но для него лично важно подготовить игроков к дальнейшему этапу их карьеры. "Очень важно, если игроки моей юношеской сборной в будущем будут представлять Россию в молодежной и национальной команде. Основная работа сейчас в сборной, но я буду помогать "Зениту", никаких проблем и разногласий тут нет. Также я постоянно контактирую с [главным тренером сборной России] Станиславом Черчесовым, мы с ним видимся, мы уже общались сегодня, и он дал мне несколько дельных советов", - добавил Кержаков.

Кержаков завершил карьеру футболиста летом прошлого года и был назначен на пост координатора юношеских команд "Зенита". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), "Зенита" (161) и сборной России (30). Футболист выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й, также он играл в составе московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха". Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.