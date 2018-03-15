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Первые секции хоккея и фигурного катания откроются в Ставрополе в 2018 году

Спорт
15 марта, 19:23 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, марта. /ТАСС

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ставрополе ведется уже несколько лет

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СТАВРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Первый ледовый дворец откроется в городе Ставрополе осенью 2018 года. Учреждение позволит создать в столице региона первые секции по хоккею и фигурному катанию, сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта края Роман Марков.

"Там будут секции по фигурному катанию и хоккею, это будут первые городские секции в этих видах спорта. Сейчас идет набор тренерского состава, мы будем звать тренеров со всей России, создавать для них определенные условия", - сказал он.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ставрополе ведется уже несколько лет, в 2017 году объект вошел в программу "Газпром-детям". Здание занимает площадь свыше 7 тыс. квадратных метров, в нем будет располагаться первый в городе крытый каток.

По данным пресс-службы губернатора края, помимо ледовой арены в здании расположатся универсальный спортивный зал для игры в футбол, волейбол, баскетбол и три групповых зала для занятий йогой и танцами, раздевалки, медпункт и другие помещения. Открытие ледового дворца запланировано на осень 2018 года.

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