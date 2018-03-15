Главный тренер "Тоттенхэма" затруднился назвать сроки восстановления Кейна

ТАСС, 15 марта. Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино не смог назвать точные сроки восстановления нападающего команды Гарри Кейна. Слова Почеттино приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Кейн получил повреждение голеностопа 11 марта в матче 30-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (4:1), ранее сообщалось, что форвард может пропустить месяц.

"Мы рассчитываем на него, хотим помочь Кейну восстановиться как можно скорее, - сказал Почеттино. - Сложно дать конкретный прогноз по его возвращению в строй. Быть может, на это уйдет две недели или три, мы внимательно за этим следим".

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", за основную команду клуба он выступает с 2010 года. Четырежды форвард уходил в аренду в другие команды, с 2013 года на постоянной основе играет за "Тоттенхэм". В текущем сезоне форвард провел за клуб 39 матчей, в которых забил 35 голов.