Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мещеряков: выступление "Локомотива" в Лиге Европы получилось достойным

Спорт
15 марта, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Российский клуб завершил выступления в текущем розыгрыше еврокубков, уступив на стадии 1/8 финала испанскому "Атлетико" по сумме двух матчей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" провел достойный еврокубковый сезон и получил важнейший опыт. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков после матча железнодорожников с мадридским "Атлетико" в Лиге Европы.

Галерея
14 фото
Игроки "Атлетико" Анхель Корреа и "Локомотива" Михаил Лысов (слева направо на первом плане)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Локомотив" проиграл "Атлетико" с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы

"Локомотив" проиграл дома "Атлетико" в ответной встрече 1/8 финала турнира со счетом 1:5. В первой встрече, прошедшей в Мадриде, победу также одержал испанский клуб (3:0). Таким образом, "Локомотив" завершил выступления в текущем розыгрыше еврокубков.

"Есть над чем работать. Я считаю, что выступление в еврокубках было принципиально достойное, а "Атлетико" все-таки одна из сильнейших команд в Европе, равная по уровню с теми, кто сейчас борется в Лиге чемпионов. Наша команда давно на этом уровне не играла, но перспектива есть, будем готовиться к следующим матчам. Этот опыт тоже положительный, ведь, например, забивший Гризманн стоит больше, чем весь состав "Локомотива", и, значит, будем растить своих Гризманнов", - прокомментировал выступление "Локомотива" в Лиге Европы Мещеряков.

На матче присутствовали 22041 человек. Перед началом встречи болельщики "Локомотива" устроили красочный перфоманс в поддержку своей команды. "Большое спасибо болельщикам, которые прекрасно поддерживают команду, у нас вместе все впереди", - добавил Мещеряков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
4
Биография Олега Табакова
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
США расширили санкции в отношении РФ
7
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама