Мещеряков: выступление "Локомотива" в Лиге Европы получилось достойным

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" провел достойный еврокубковый сезон и получил важнейший опыт. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков после матча железнодорожников с мадридским "Атлетико" в Лиге Европы.

"Локомотив" проиграл дома "Атлетико" в ответной встрече 1/8 финала турнира со счетом 1:5. В первой встрече, прошедшей в Мадриде, победу также одержал испанский клуб (3:0). Таким образом, "Локомотив" завершил выступления в текущем розыгрыше еврокубков.

"Есть над чем работать. Я считаю, что выступление в еврокубках было принципиально достойное, а "Атлетико" все-таки одна из сильнейших команд в Европе, равная по уровню с теми, кто сейчас борется в Лиге чемпионов. Наша команда давно на этом уровне не играла, но перспектива есть, будем готовиться к следующим матчам. Этот опыт тоже положительный, ведь, например, забивший Гризманн стоит больше, чем весь состав "Локомотива", и, значит, будем растить своих Гризманнов", - прокомментировал выступление "Локомотива" в Лиге Европы Мещеряков.

На матче присутствовали 22041 человек. Перед началом встречи болельщики "Локомотива" устроили красочный перфоманс в поддержку своей команды. "Большое спасибо болельщикам, которые прекрасно поддерживают команду, у нас вместе все впереди", - добавил Мещеряков.