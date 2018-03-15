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Пейчинович: "Атлетико" грамотно воспользовался ошибками "Локомотива"

Спорт
15 марта, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" дома проиграл мадридскому клубу со счетом 1:5

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Неманья Пейчинович

Неманья Пейчинович

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" проиграли мадридскому "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Европы из-за собственных ошибок. Такое мнение журналистам высказал защитник железнодорожников Неманья Пейчинович.

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Игроки "Атлетико" Анхель Корреа и "Локомотива" Михаил Лысов (слева направо на первом плане)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Локомотив" проиграл "Атлетико" с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы

В ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" дома проиграл мадридскому клубу со счетом 1:5. Первый матч, прошедший в Испании, также завершился победой "Атлетико" (3:0). Таким образом, "Локомотив" завершил выступление в еврокубках.

"Попробовали сегодня в открытый футбол играть, надо было быстро забивать минимум 1-2 гола, но получилось не очень хорошо, и за наши ошибки нас наказывали. После матча Юрий Семин (главный тренер "Локомотива") как раз сказал в раздевалке, что плохо играли, очень легко теряли мячи, а такая команда, как "Атлетико", даже за самые маленькие огрехи наказывает", - сказал Пейчинович.

Во втором тайме на поле в составе "Атлетико" вышел один из ведущих игроков клуба француз Антуан Гризманн. Нападающий заработал пенальти, который реализовал Фернандо Торрес, а также сам забил гол.

"Конечно, свежий игрок добавляет силы команде, но Гризманн вышел уже при счете 2:1 в пользу "Атлетико". Хотя все равно сыграл он, конечно, сильно, забил", - добавил Пейчинович.

На вопрос о состоянии защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки, который был заменен в концовке встречи и покинул поле, заметно хромая, Пейчинович ответил, что хорват "получил микротравму" и выразил надежду, что "там нет ничего серьезного".

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