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Украинское "Динамо" проиграло итальянскому "Лацио" и выбыло из Лиги Европы

Спорт
15 марта, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Киевляне уступили в ответном матче 1/8 финала турнира со счетом 0:2

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ТАСС, 15 марта. Украинское "Динамо" (Киев) проиграло дома итальянскому "Лацио" со счетом 0:2 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и покинуло турнир.

Мячи забили Лукас Лейва (23-я минута) и Стефан де Врей (83).

Первый матч, прошедший в Риме, завершился со счетом 2:2. По сумме двух встреч в четвертьфинал вышел "Лацио".

Французский "Марсель" вышел в четвертьфинал турнира, победив в гостях испанский "Атлетик" со счетом 2:1 (первая игра завершилась со счетом 3:1).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 16 марта в швейцарском Ньоне.

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