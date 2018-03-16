Баскетболисты "Химок" обыграли израильский "Маккаби" в матче Евролиги

ТАСС, 15 марта. Российский баскетбольный клуб "Химки" со счетом 94:91 одержал победу над израильским "Маккаби" в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Маккаби" Пьер Джексон, набравший 25 очков. Больше всего очков в составе российской команды набрал форвард Энтони Гилл - 24.

"Химки" занимают пятое место в турнирной таблице, одержав 15 побед в 26 матчах. "Маккаби" располагается на 8-й позиции, выиграв 13 встреч. Лидирует московский ЦСКА, одержавший 20 побед.

В следующем матче 21 марта "Химки" в гостях сыграют с турецким "Анадолу Эфесом".