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Баскетболисты "Химок" обыграли израильский "Маккаби" в матче Евролиги

Спорт
16 марта, 0:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Маккаби" Пьер Джексон

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ТАСС, 15 марта. Российский баскетбольный клуб "Химки" со счетом 94:91 одержал победу над израильским "Маккаби" в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Маккаби" Пьер Джексон, набравший 25 очков. Больше всего очков в составе российской команды набрал форвард Энтони Гилл - 24.

"Химки" занимают пятое место в турнирной таблице, одержав 15 побед в 26 матчах. "Маккаби" располагается на 8-й позиции, выиграв 13 встреч. Лидирует московский ЦСКА, одержавший 20 побед.

В следующем матче 21 марта "Химки" в гостях сыграют с турецким "Анадолу Эфесом".

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