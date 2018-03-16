Ан и Бородулина стартуют на чемпионате мира по шорт-треку в Канаде

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по шорт-треку стартует в пятницу в канадском Монреале. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России, включая не получивших приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане Виктора Ана и Татьяну Бородулину.

На чемпионате мира пройдут соревнования на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 м у мужчин и женщин и в командных эстафетах (5000 и 3000 м), определятся также победители по итогам многоборья. При этом медалями будут награждены лишь лучшие в многоборье и эстафетах, хотя победители на отдельных дистанциях также получат титул чемпионов мира.

В составе сборной России в Монреале выступят шестикратный чемпион мира в многоборье Виктор Ан, Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов и Павел Ситников, а также Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елизавета Константинова и Эмина Малагич. На Олимпийских играх в Пхёнчхане не выступали Ан, Айрапетян и Бородулина, медаль в Южной Корее в составе команды олимпийских атлетов из России выиграл лишь Семен Елистратов - бронзу на дистанции 1500 м.

В пятницу пройдут квалификационные забеги. В субботу определятся победители на дистанциях 500 и 1500 м, пройдут полуфиналы в эстафетах. На воскресенье запланированы решающие соревнования на дистанциях 1000 и 3000 м, а также в командных эстафетах. Чемпионат мира пройдет на арене имени Мориса Ришара в Монреале, где проходили соревнования летней Олимпиады 1976 года.

Канаду и Южную Корею представят сильнейшие

На чемпионате мира выступят практически все герои прошедших в феврале Олимпийских игр. В мужском турнире заявлены чемпион на дистанции 1000 м канадец Самюэль Жирар, а также его партнеры по бронзовой эстафетной команде - Шарль Амлен, Шарль Курнуайе и Паскаль Дион. Примут участие в чемпионате мира лидер сборной Нидерландов, серебряный призер на дистанции 1500 м Шинки Кнегт, представители Южной Кореи - чемпион на дистанции 1500 м Лим Хё Джун и призеры Игр Хван Дэ Хон и Со Ли На, а также олимпийские чемпионы из Венгрии в эстафете - Лю Шаоан, Шаолинь Шандор Лю, Виктор Кнох и Чаба Бурьян.

В женском турнире выступят олимпийская чемпионка на дистанции 500 м итальянка Арианна Фонтана, победившая на 1000 м Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, а также Чхве Мин Джон, которая выиграла олимпийский забег на 1500 м. В числе фаворитов чемпионата мира - трехкратный призер Олимпиады Ким Бутен из Канады, выигравшая в Пхёнчхане две медали Яра ван Керкхоф из Нидерландов, а также олимпийские чемпионки в эстафете Сим Сок Хи, Ким Йе Джин и Ким А Ран из Южной Кореи.

Лишь Канада, Китай и Южная Корея на чемпионате мира могут выставить максимальную квоту в каждом виде - по три участника. Россия имеет две квоты в женских соревнованиях.

Первый чемпионат мира по шорт-треку прошел в 1976 году в американском Шампейне. Наибольшее количество медалей завоевали спортсмены из Южной Кореи - 224 (из них 92 - золотые). В многоборье в составе российской сборной побеждал лишь Виктор Ан (в 2014 году в Монреале), на счету которого также пять титулов за команду Южной Кореи. Ан является рекордсменом по числу титулов в многоборье, тогда как у женщин шесть раз побеждала китаянка Ян Ян (в 1997-2002 годах).

Год назад в Роттердаме (Нидерланды) в многоборье победили Со Ли На из Южной Кореи и британка Элиза Кристи, которая на Олимпиаде осталась без медалей и в Монреаль не приехала. На счету российских спортсменов - бронза Виктора Ана на неолимпийской дистанции 3000 м.