Футболист "Зенита" Кузяев отправится в расположение сборной России, несмотря на травму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Далер Кузяев, восстанавливающийся от травмы, отправится в расположение сборной России для подготовки к товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"У Кузяева сильный ушиб. Но он поедет в сборную, будет там тренироваться", - сказали в пресс-службе.

25-летний Кузяев получил травму в матче чемпионата России против "Ростова" (0:0) 11 марта, из-за чего пропустил домашнюю игру Лиги Европы против немецкого "Лейпцига" (1:1).

Сбор российской национальной команды стартует в воскресенье в Новогорске. 23 марта сборная на стадионе "Лужники" сыграет против команды Бразилии, а 27-го на арене "Санкт-Петербург" встретится со сборной Франции.