Крамник сыграл вничью с Уэсли Со в пятом туре шахматного турнира претендентов

ТАСС, 16 марта. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл черными фигурами вничью с американцем Уэсли Со в матче пятого тура шахматного турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет 420 тысяч евро.

Другие партии тура также завершились вничью: Левон Аронян (Армения) - Александр Грищук (Россия), Дин Лижэнь (Китай) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Фабиано Каруана (США) - Сергей Карякин (Россия).

В турнирной таблице единолично лидирует Каруана, набрав 3,5 очка. Далее идут Крамник, Мамедьяров (по 3), Аронян, Дин Лижэнь, Грищук (по 2,5), Карякин, Со (по 1,5).

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.