"Зенит" покинул Лигу Европы и из-за травмы лишился футболиста Кокорина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью дома с немецким "Лейпцигом" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы - 1:1 и по сумме двух встреч выбыл из борьбы в турнире. Первая игра проходила 8 марта в Германии и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе "Лейпцига" гол на 22-й минуте забил Жан-Кевин Огюстен. У "Зенита" на 45-й минуте отличился нападающий Себастьян Дриусси. В начале матча травму получил форвард хозяев Александр Кокорин, вместо которого на поле вышел Антон Заболотный. Кокорин стал четвертым игроком петербургского клуба, получившим повреждение за последние две встречи: 11 марта в игре чемпионата России против "Ростова" травмировались вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана и полузащитник Далер Кузяев; повреждение Лунева оказалось незначительным, и он смог сыграть против "Лейпцига".

После замены Кокорин весь матч провел на скамейке запасных с забинтованным коленом. Характер повреждения форварда станет известен только в пятницу после дополнительного медобследования. Сейчас известно, что нападающий пропустит товарищеские матчи сборной России с командами Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно.

Из травмированных зенитовцев в расположение сборной России поедет Кузяев. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита", полузащитник продолжает восстанавливаться от сильного ушиба, но все равно будет тренироваться в национальной команде.

"Зенит" продолжает борьбу в чемпионате России

Единственным турниром, в котором продолжает борьбу "Зенит", является чемпионат России. После 22 туров петербуржцы занимают пятое место, набрав 39 очков. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего московского "Локомотива" составляет 10 баллов.

По словам главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, клуб будет бороться в турнире до последнего. "В чемпионате России, чтобы проводить похороны, надо иметь покойника. У нас же есть еще восемь игр, поэтому посмотрим", - сказал Манчини.

Он подчеркнул, что, несмотря на вылет из двух турниров и неудовлетворительные результаты в чемпионате страны, сейчас его не волнует собственное будущее в команде. "Что касается игры команды, в этом сезоне мы выступили в Лиге Европы лучше, чем в прошлом. Я считаю, что мы сыграли достаточно хорошо, многих обыгрывали, и в этот раз нам попался тоже сильный соперник", - отметил тренер.

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль отметил, что его подопечные должны были решать исход двухматчевого противостояния раньше. При счете 1:1 "Зенит", забив еще один гол, мог перевести игру в дополнительное время. Если бы еще раз отличились футболисты немецкой команды, то петербуржцам нужно было бы забивать еще два гола. "Но я очень горд и счастлив, что нам удалось пройти дальше", - резюмировал тренер "Лейпцига".

УЕФА может наказать "Зенит" за выпущенную на поле ракету

К ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы болельщики "Зенита" приготовили красочный перформанс на всю фанатскую трибуну сине-бело-голубых. На нижнем ярусе болельщики растянули большое полотно с изображением российского флага, герба Санкт-Петербурга, а также символов клуба - львов и с надписью: "Город над вольной Невой". На верхнем ярусе плашками фанаты выложили слово "Питер".

Впечатление о болельщиках испортил случай на 84-й минуте матча. С верхнего яруса фанатской трибуны "Зенита" на поле был запущен снаряд из ракетницы. За это Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать "Зенит" денежным штрафом или закрытием секторов на следующие игры.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы пройдет в пятницу.

Ближайший матч чемпионата России "Зенит" сыграет на выезде 1 апреля против "Уфы". Петербуржцы должны были 18 марта провести домашнюю встречу с московским "Динамо", но эта игра была перенесена на 18 апреля из-за выборов президента РФ.