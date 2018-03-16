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Тренер ЦСКА Гончаренко раскритиковал перенос матча РФПЛ с "Амкаром"

Спорт
16 марта, 2:38 UTC+3 ЛИОН /Франция/ 16, марта. /ТАСС

Встреча 23-го тура между московским и пермским клубами перенесена с 18 марта на 18 апреля из-за выборов президента России

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© AP/Denis Tyrin

ЛИОН /Франция/, 16 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не считает правильным решение о переносе части матчей чемпионата России из-за выборов президента. Об этом он заявил журналистам.

Встречи 23-го тура чемпионата страны ЦСКА - "Амкар", "Рубин" - "Спартак", "Зенит" - "Динамо" и "Локомотив" - "Ахмат" перенесены с 18 марта на 18 апреля. При этом субботние встречи пройдут по расписанию.

"Мне тяжело принять перенос тура. Понимаю, что президентские выборы - это святое, но если переносить тур, то всем командам, чтобы все были в одних условиях", - заявил Гончаренко.

В четверг ЦСКА в гостях обыграл французский "Лион" (3:2) и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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