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Футболист ЦСКА Головин номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Спорт
16 марта, 2:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Россиянин отметился голом в гостевом матче с французским "Лионом"

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Александр Головин

Александр Головин

© AP/Laurent Cipriani

ТАСС, 16 марта. Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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Александр Головин (слева)
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Футболисты ЦСКА обыграли в гостях "Лион" и вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Об этом сообщает пресс- служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Головин отметился голом в гостевом матче с французским "Лионом" (3:2). ЦСКА сумел пробиться в четвертьфинал турнира.

В число номинантов также вошли нападающий испанского "Атлетико" Фернандо Торрес, забивший два мяча в гостевом матче с "Локомотивом" (5:1), полузащитник итальянского "Лацио" Лукас Лейва, на счету которого гол в матче с киевским "Динамо" (2:0), форвард чешской "Виктории" Марек Бакош, оформивший дубль в игре с португальским "Спортингом" (2:1).

Лауреат определится в пятницу по итогам голосования.

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Футболисты ЦСКА обыграли в гостях "Лион" и вышли в четвертьфинал Лиги Европы

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