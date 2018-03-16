Футболист ЦСКА Головин номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

ТАСС, 16 марта. Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Об этом сообщает пресс- служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Головин отметился голом в гостевом матче с французским "Лионом" (3:2). ЦСКА сумел пробиться в четвертьфинал турнира.

В число номинантов также вошли нападающий испанского "Атлетико" Фернандо Торрес, забивший два мяча в гостевом матче с "Локомотивом" (5:1), полузащитник итальянского "Лацио" Лукас Лейва, на счету которого гол в матче с киевским "Динамо" (2:0), форвард чешской "Виктории" Марек Бакош, оформивший дубль в игре с португальским "Спортингом" (2:1).

Лауреат определится в пятницу по итогам голосования.