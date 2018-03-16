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Бруно Женезио: футболистам "Лиона" стыдно после поражения от ЦСКА в Лиге Европы

Спорт
16 марта, 4:18 UTC+3 ЛИОН /Франция/ 16, марта. /ТАСС

Тренер французской команды разочарован невыходом в четвертьфинал турнира

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ЛИОН /Франция/, 16 марта. /ТАСС/. Футболисты французского "Лиона" испытывают чувство стыда после поражения от московского ЦСКА и вылета из Лиги Европы. Об этом журналистам заявил главный тренер "Лиона" Бруно Женезио.

В четверг "Лион" дома в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл ЦСКА со счетом 2:3 и выбыл из турнира.

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"Матч был очень-очень трудный, результат плохой. В первом тайме были моменты, когда можно было забивать, но не получилось, очень жаль. Во второй половине играл намного лучше, но не получилось выиграть, и нам сегодня даже стыдно перед клубом и болельщиками", - сказал Женезио.

"Вылет команды не обусловлен тем, что в ней много молодых игроков. Футболисты просто неправильно вели себя после матча - нужно было бороться более жестко и забивать голы, но этого не произошло. Последние 20 минут играли хорошо, жаль, что не удалось пройти дальше", - добавил он.

"Думаю, это самый сложный момент в моей карьере. Ожидали положительного результата, и поражение не должно было произойти", - заключил специалист.

Лион примет финал Лиги Европы, который состоится 16 мая.

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