Шайба Орлова помогла "Вашингтону" победить "Айлендерс", Кузнецов сделал три передачи

ТАСС, 16 марта. "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Айлендерс" отличились Брок Нельсон (3-я минута), Эндрю Лэдд (13), Райан Пулок (57). За "Вашингтон" шайбы забросили Ларс Эллер (11), Ти Джей Оши (12, 59), Дмитрий Орлов (18), Андре Бураковски (24), Никлас Бекстрём (31), Джон Карлсон (56). Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов сделал три результативные передачи и был назван первой звездой встречи, Александр Овечкин отметился одним голевым пасом.

"Вашингтон" занимает четвертое место в Восточной конференции с 87 очками, "Айлендерс" - 12-е (70). В следующем матче в субботу "Вашингтон" примет на своей площадке "Айлендерс".

В другом матче "Филадельфия" уступила "Коламбусу" (3:5). Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов сделал результативную передачу. Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился двумя передачами, вратарь команды Сергей Бобровский отразил 27 бросков. "Торонто" обыграл "Баффало" (5:2).